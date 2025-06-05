Ortahisar Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı Kutlaması

Ortahisar Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Ahmet Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, bayramda sevdiklerimizle bir arada olmanın önemini belirtti. Hijyenik kurban kesimi ve bayramın barış getirmesi dileğinde bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında, bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti.

Toplumun her zamankinden daha çok barış ve huzura, sevgi ve umuda ihtiyaç olunduğuna işaret eden Kaya, "Bugünlerde birbirimize daha çok sarılalım, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle bir arada geçirelim, başta anne babalarımız olmak üzere büyüklerimizi ziyaret edelim, küçüklerimizi hediyelerle sevindirelim." ifadelerini kullandı.

Kaya, hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için Ortahisar genelinde bütün hazırlıkları tamamladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hijyen koşullarına uyulmadan, uygunsuz ortamlarda kesilen kurbanlar hem çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor hem de görüntü kirliliğine sebep oluyor. Vatandaşlarımızdan, kurbanlarını rahat ve hijyenik bir ortamda kesmeleri için belirlediğimiz alanlarda, kurallara uygun bir şekilde kesmelerini rica ediyor, bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, siz değerli hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın Ortahisar'ımıza, Trabzon'umuza, ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak

Ülkede kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.