Orta Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramında Bulundu
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Orta Belediyesi tarafından hazırlanan aşureler, ilçe genelindeki camilerde cuma namazı sonrası vatandaşlara ikram edildi. Aşure ikramına Kaymakam Vekili Mehmet Zahid Uzun ve Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da katıldı.
Orta Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.
Orta Belediyesi tarafından hazırlanan aşureler, ilçe genelindeki camilerde cuma namazı sonrası vatandaşlara ikram edildi.
Orta Merkez Camisi'ndeki aşure ikramına Kaymakam Vekili Mehmet Zahid Uzun, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.
Aşurelerini alan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel