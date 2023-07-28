Orta Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramında Bulundu

Orta Belediyesi tarafından hazırlanan aşureler, ilçe genelindeki camilerde cuma namazı sonrası vatandaşlara ikram edildi. Aşure ikramına Kaymakam Vekili Mehmet Zahid Uzun ve Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da katıldı.