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Orman Yangınlarına Karşı Yeni Çalışma Grubu Oluşturuluyor

Orman Yangınlarına Karşı Yeni Çalışma Grubu Oluşturuluyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahale için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimleri kapsayacak bir çalışma grubu kuracaklarını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacaklarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı bakanlıkta ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile bir araya geldik. Orman yangınlarını önleme ve yangın sonrası yapılabilecekleri ele aldık. İki bakanlık olarak orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacağız. Tüm tedbirleri gözden geçirerek yol haritası çıkaracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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