Orman Yangınıyla İlgili 3 Şüpheli Gözaltına Alındı, 2'si Serbest Bırakıldı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangının, hasat yapan biçerdöverden kaynaklandığı öğrenildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran'da çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangınla ilgili gözaltına alınan R.E. (79), Y.E. (43) ve N.D'nin (36) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar R.E. ve Y.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla, N.D. ise ifadesinin ardından salıverildi.

Öte yandan yangının, hasat yapan biçerdöverden kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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