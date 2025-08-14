Osmaniye'deki arazöz kazasında orman şehidi sayısı 2'ye çıktı

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözde yaralanan Ali Tekerek (51), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Köyde çobanlık yapan Tekerek'in, orman işçilerine gönüllü olarak yardım etmek için yol tarif etmek amacıyla arazöze bindiği belirtildi.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında, Karayiğit köyü Hovacan Deresi mevkisinde meydana geldi. Orman yangınına müdahaleye giden Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği'ne ait Ali Aydın Kar yönetimindeki arazöz, toprak yolda meydana gelen çökme nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel'in şehit olduğunu belirledi. Yaralanan sürücü Ali Aydın Kar ile Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel'in cenazesi, otopsinin ardından düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yaralılardan Ali Tekerek de tüm müdahalelere rağmen bu sabah kurtarılamadı. Tekerek'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Köyde çobanlık yapan, evli ve 4 çocuk babası Ali Tekerek'in, yangına müdahale eden orman işçilerine gönüllü yardım etmek için yol tarif etmek amacıyla arazöze bindiği belirtildi. Tekerek'in cenazesi, otopsinin ardından bugün Karayiğit köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
