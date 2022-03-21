KARACABEY, BURSA (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) işbirliğinde 21-25 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek 7. Akdeniz Orman Haftası ve 24.FAO SilvaMed Komitesi Oturumu açılış töreni ile başladı. Törene katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biri olduğunu belirterek, 2019 yılında da daha yeşil bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle 11 Kasım gününü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etmiş ve bu kapsamda "Geleceğe Nefes" adında yeni bir ağaçlandırma kampanyası başlattıklarını söyledi.

FAO altında teknik danışma organı olarak faaliyet gösteren 28 ülkenin dahil olduğu bir ağa sahip Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi (SilvaMed) oturumları 2 yılda bir yapılıyor. İlk Akdeniz Orman Haftası yine 2010 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi. 6.Akdeniz Orman Haftası 2019 yılında Lübnan-Broummana'da düzenlenerek süreç pandemi koşulları yüzünden bir sene aksamaya uğradı. Gelecek Nesiller için Akdeniz Orman Restorasyonu ana temalı haftada 7.Akdeniz Orman Haftası 13 ülkeden 100'e yakın yabancı 70'e yakın ülkemizde katılımcıların katıldığı açılış toplantısı ile başladı.

Açılış toplantısında Chadi Mohanna Silvamed Başkanı, Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynaklar; Florence Lacrosse, Cöte d'Azur Üniversitesi, Denizcilik ve Çevre Araştırmaları Labaratuvarı; Patricia Sfeir, Akdeniz Ormanları İletişimciler Ağı; Patricia Sfeir, Seher Alacaci ARINER- UNDP Türkiye, Viorel GUTU FAO Orta Asya Alt bölge koordinatörü, Türkiye FAO Temsilcisi, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey konuşmaları ile temaya ve Akdeniz ormancılığında işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

"DÜNYADA EN FAZLA AĞAÇLANDIRMA YAPAN ÜLKE"

Törene katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biri olduğunu belirterek, 2019 yılında da daha yeşil bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle 11 Kasım gününü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etmiş ve bu kapsamda "Geleceğe Nefes" adında yeni bir ağaçlandırma kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Karacabey," 3 yıldır devam eden bu proje kapsamında 2019 yılında tek bir lokasyonda 1 saat içerisinde 303 bin 150 adet fidan dikmek suretiyle bir rekor kırılmış ve Gines tarafından bu rekor tescil edilmişti. 2020 yılında da 21 bin 825 metrekarelik bir alanda 452 bin 23 adet fidanla oluşturulan Türkiye haritası figürü Dünya'nın en büyük bitki mozaiği olarak yine Gines tarafından bir başka rekor olarak tescil edildi. Bütün bu ağaçlandırma çalışmalarının bir vesikası olarak, fidan diken insanları onurlandırmak amacıyla yapılan, 'fidan diken kişilerin fotoğraflarından oluşan, online foto albüm rekoru da Gines tarafından tescil edildi ve Geleceğe Nefes Projesinin üçüncü rekoru olarak kayıtlara geçti" dedi.

(İHA)