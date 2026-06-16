Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarında bekleyen motosiklete hafif ticari aracın çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yılmaz S. (29) 34 FFA 540 plakalı motosikletiyle Orhangazi-İznik kara yolu kenarında beklerken Mustafa S. (44) idaresindeki 16 ABJ 692 plakalı hafif ticari araç, şeridinden çıkarak yol kenarındaki motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Yılmaz S, yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk