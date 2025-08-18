Orhaneli Devlet Hastanesi'nde Moral Etkinliği Düzenlendi
Orhaneli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde, multidisipliner ekip tarafından hastalar için moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe hastalar ve sağlık ekibi katıldı.
Multidisipliner yaklaşım ekibiyle, moral ve motivasyon sağlamak amaçlı düzenlenen etkinliğe, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe İnan Yıldız, uzman hekimler, klinik hemşireleri, diyetisyenler ve hastalar katıldı.