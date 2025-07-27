Orhaneli'deki Yangında Kalp Krizi Geçiren İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Şaşkın, Büyükorhan'da düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirerek, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk babası itfaiye eri Ramazan Şaşkın, bugün Büyükorhan ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.
Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel