Orhaneli'deki Yangında Kalp Krizi Geçiren İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Orhaneli'deki Yangında Kalp Krizi Geçiren İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Şaşkın, Büyükorhan'da düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirerek, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk babası itfaiye eri Ramazan Şaşkın, bugün Büyükorhan ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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