Orhaneli Belediye Başkanı Öğrencilerle Buluştu
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyip çözümler sunma sözü verdi.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, lisede öğrenim gören öğrencileriyle bir araya geldi.
Orhaneli Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Tayır, Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin isteklerini dinledi.
Tayır, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
Sohbet sonrası öğrencilerle fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.