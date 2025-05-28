Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları ile Toplantı Yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Gürak, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Gürak, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milan Mojsılovıc, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arbel Kıngjı ve Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevıc ile de ikili görüşmelerde bir araya geldi.