Ankara merkezli 5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli hırsızlık ve gasp olaylarına karışan 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, 2021-2026 yılları arasında meydana gelen suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

ANKARA merkezli 5 ilde, nitelikli hırsızlık ve gasp olaylarına karışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 2021-2026 yılları arasında Ankara'da 87 hırsızlık ve 3 gasp olayına karışan suç örgütü tespit edildi. Soruşturmada toplam 56 şüpheli belirlenirken, bunlardan 19'unun cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Kırşehir ve İstanbul'da şüphelileri yakalamak için çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
