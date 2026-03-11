Taksi şoförü, ücret tartışmasında öldürüldü
11 Mart gecesi meydana gelen olayda, Örer'in çalıştığı taksinin park halinde görüntüleri ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, takside ve olayın olduğu sokakta araştırmalarını tamamladı. Takside kurşun izi belirlendi.
ÖRER'İN KULLANDIĞI TAKSİ GÖRÜNTÜLENDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin takside ve olayın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmalar tamamladı. Taksi, 11 Mart gecesi Örer'in çalıştığı taksi durağının yakınında park halinde görüntülendi. Görüntülerde aracın sağ ön kapısında kurşun izi görüldü.
Öte yandan Örer'in cenazesi, Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
