Haberler

Ordu Valisi Erol'dan Anneler Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Valisi Muammer Erol, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ordu Valisi Muammer Erol, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, annelerin şefkat dolu yürekleri ile her zaman yol gösterici olduğunu belirtti.

Annelerin karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilediğini aktaran Erol, "Bunun içindir ki anne sevgisi, en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir. Sevgili Peygamberimizin 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisinde ifadesini bulan ve en kıymetli varlıklar olan anneler her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktırlar." ifadelerini kullandı.

Sevgi ve şefkatle sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerin aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturduğunu vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır. Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, Cenabıhakk'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği gibi 'öf' bile dememek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle hayattaki en değerli varlıkları olan evlatlarını bu vatanın kutsal topraklarına emanet eden şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm annelerimize aile fertleriyle birlikte sevinç, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt
Dünyanın en ücra yerleşim yerinde Hantavirüs vakası

250 kişi yaşıyor! Dünyanın en ücra yerleşim yerinde Hantavirüs vakası
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide kahraman gibi karşılandı
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var

Türkiye'den "Komşu"yu ayağa kaldıran hamle! Büyük panik var
Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt
Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı

Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı