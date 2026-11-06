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Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 58 gram sentetik uyuşturucu ile 136 uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 58 gram sentetik uyuşturucu ile 136 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA
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