Ordu Korgan'da etkili dolu, fındık harmanlarındaki brandaları kapladı

Ordu Korgan'da etkili dolu, fındık harmanlarındaki brandaları kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Korgan'da iki gündür aralıklarla etkili olan yağış yerini doluya bıraktı; dolu Tepealan, Düzdağ, Çitlice mahalleleri ve Korgan Yaylası'nda etkili oldu. Fındık kurutmaya serilen harmanlardaki brandalar doluyla kaplanırken il genelindeki yağmur aralıklarla sürüyor.
Ordu'nun Korgan ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentin bazı ilçelerinde, iki gündür aralıklarla etkili olan yağış Korgan ilçesinde yerini doluya bıraktı.
Dolu ilçe merkezinin yanı sıra Tepealan, Düzdağ ve Çitlice mahalleleri ile Korgan Yaylası'nda etkisini gösterdi.
Bazı üreticilerin fındıklarının kuruması için serdikleri harmanlardaki brandaların doluyla kaplandığı görüldü.
İl genelindeki yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA