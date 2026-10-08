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Ordu Korgan'da akraba kavgası kürek ve silaha dönüştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; kürekle darbedilen 1 kişi yaralanırken, silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralı Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeşilpınar Mahallesi'nde 6 Ekim'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Orhan A'nın (40) annesi Nezaket A. (62) ile zanlı İ.E'nin (26) anneannesi Emine A. (72) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nezaket A, akrabası Emine A'yı kürekle darbetti.

Olayı gören yaralı Emine A'nın kızı Hacer E. (52), silahla Nezaket A'ya ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Nezaket A'nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan Emine A. ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orhan A'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İ.E'nin annesi de olan şüpheli Hacer E, gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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