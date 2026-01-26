Haberler

Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaçta asılı cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde yangın çıkan bir evde 67 yaşındaki Selahattin Çamyar'ın cansız bedeni ağaçta asılı bulundu. Yangının çıkış sebebi ve ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu otopsi ile belirlenecek.

ORDU'nun Ünye ilçesinde 2 katlı ahşap evinde yangın çıkan Selahattin Çamyar'ın (67), yangın mahallinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pelitliyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Çamyar'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar'ı yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisinde ağaçta asılı şekilde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çamyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çamyar'ın cenazesi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Son zamanlarda bunalımda olduğu öne sürülen Çamyar'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Jandarmanın olaya ilgili soruşturması sürüyor.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU - Yücel ARSLANTEKE - Dursun Mehmet ŞAHİN - Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
