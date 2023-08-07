Ordu'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 17 Kişi Yaralandı
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Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.
Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamaş ilçe girişi yakınlarında, Ercan Ekinci yönetimindeki 34 JP 9538 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Uğur Güneş'in kullandığı 48 AAT 577 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki 17 kişi yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.