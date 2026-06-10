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Vinç yola devrildi

Vinç yola devrildi
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde millet bahçesi şantiyesindeki vinç, bilinmeyen nedenle yola devrildi. Yoğun trafikte paniğe yol açan kazada polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde millet bahçesi şantiyesindeki vinç yola devrildi.

Düz Mahalle Hükümet Caddesi'nde yapımı süren millet bahçesindeki vinç, henüz bilinmeyen nedenle yola devrildi. Yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu bölgede yaşanan kaza çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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