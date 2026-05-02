Ordu'da Mayıs ayında kar sürprizi

ORDU'nun Kabadüz ilçesi Turnalık Mahallesi'ne kar yağdı. Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerindeki Turnalık Mahallesi'nde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte mahalle beyaza bürünürken, kar kalınlığı ise yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. Bölgede kar nedeniyle güzel görüntüler oluştu.

Haber-Kamera: Dursun Mehmet ŞAHİN/KABADÜZ(Ordu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı