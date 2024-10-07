Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başlıyor

Ordu Valisi Muammer Erol, 15 Ekim'den itibaren kent genelinde kahverengi kokarca böceğine karşı kışlak ilaçlamasına başlanacağını bildirdi.

Vali Erol, Valilik toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Bu zararlıya karşı 15 Ekim'de kışlak ilaçlama başlatılacağını belirten Erol, şöyle konuştu:

"İnşallah 15 Ekim'den itibaren Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarımız, belediyelerimiz ve ziraat odalarının katkısıyla kokarcaların mevsim soğuduğunda, sıcaklıklar düştüğünde sığınacakları kışlak diye tabir ettiğimiz mekanları ilaçlamak gibi bir gayretin içerisinde olacağız. O noktada da hiçbir kışlağın, bu küçücük bir ahır, samanlık, odunluk, kömürlük, depo dahi olsa ıskalanmamasını arzu ediyoruz. Bu konuda özellikle muhtarlarımızdan destek istiyoruz."

Erol, gurbetteki vatandaşlara kapalı olan evlerinin anahtarlarını yakınlarına vermeleri, ilaçlanması için mekanlarının açık tutulmasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.