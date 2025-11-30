Ordu'da Elektrikli Battaniye Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrikli battaniyeden kaynaklandığı belirlendi.
Akçatepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan, Olgun, Coşkun, Ebru ve Gönül Aydemir, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerin incelemesinde, yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.