Ordu'da Denizde Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Akyazı Mahallesi sahilinde denize giren Emircan Atıcı ve Selahattin Kaya gözden kayboldu. Yapılan müdahalelere rağmen Emircan Atıcı kurtarılamadı, Selahattin Kaya da hastanede yaşamını yitirdi.

ORDU'da girdikleri denizde arkadaşı Emircan Atıcı (24) boğulan, kendisi ise sudan çıkarılıp kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Selahattin Kaya (23) da kurtarılamadı.

Olay, 10 Ağustos'ta Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Emircan Atıcı ve Selahattin Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan iki arkadaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emircan Atıcı, kurtarılamadı. Selahattin Kaya da bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
