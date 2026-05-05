Ordu'da bir evde bulunan piton Giresun'da koruma altına alındı

Ordu'da bir evde ele geçirilen piton, Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ile Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, bir kişinin elinde yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen ve evde beslenmesi yasak hayvanlar listesinde bulunan bir cins yılan olduğu belirlendi.

Adrese giden ekipler, pitonu plastik bir kutunun içine koydu.

Piton, daha sonra Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Giresun DKMP Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise "Yaban hayvanlarının izinsiz şekilde bulundurulması, taşınması ve ticareti yasaktır. Doğal hayatın korunmasına yönelik denetim ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
