Ordu'da jandarma ekiplerince 560 tarım aracı denetlendi

Ordu'da jandarma ekiplerince "patpat" diye tabir edilen 560 tarım aracı denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timleri, il genelinde tarımsal faaliyetlerde kullanılan söz konusu araçlarla yolcu taşımacılığı yapılmasını önlemek ve ölümlü, yaralanmalı kazaları en aza indirmek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 2026 içerisinde "patpat" diye tabir edilen 560 tarım aracı denetlendi.

Denetimlerde 171 sürücü hakkında ilgili maddeler kapsamında işlem yapıldı.