Ordu'da 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması
ORDU'nun yüksek kesimlerinde kıştan kalan kar kütlelerini temizlemek için belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5 ayı aşkın süredir yürüttüğü karla mücadele çalışmalarına nisanda da devam ediyor. Zaman zaman kar yağışının etkili olduğu Çambaşı-Yeşilce yolunda kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken; ekipler yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı