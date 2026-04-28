Ordu'da 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması

ORDU'nun yüksek kesimlerinde kıştan kalan kar kütlelerini temizlemek için belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5 ayı aşkın süredir yürüttüğü karla mücadele çalışmalarına nisanda da devam ediyor. Zaman zaman kar yağışının etkili olduğu Çambaşı-Yeşilce yolunda kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken; ekipler yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

