Ordu'da 10 bin ilkokul öğrencisine meyve ve sebze tohumu dağıtımına başlandı

ORDU (AA) - Ordu'da çocukların toprağı tanımaları ve tarımla iç içe olmaları amacıyla 150 bin meyve ve sebze tohumu dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan, "Öğrenciler Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında 19 ilçedeki ilkokul öğrencilerine, bahçe veya tarlalara ekmeleri için kavun, karpuz ve kabak tohumu verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, tohumların dağıtımı için Altınordu İlkokulu'nda düzenlenen törende, projenin çocuklara bilinç kazandıracağına inandığını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde tarımın son derece önem taşıdığının görüldüğüne dikkati çeken Vargeloğlu, "Yapılan çalışma, çocuklarımızın küçük yaştan yetişmesine katkı sağlıyor. İnanıyorum ki çocuklarımız bu yaştan itibaren bu bilinci kazanacaklar." dedi.

Vargeloğlu, eğitime ve okullara her alanda verdiği destekler dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan ise proje sayesinde çocukların kendi ürettikleri ürünü izleme fırsatı bulacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrencilere meyve ve sebze tohumu dağıtıldı.

Proje kapsamında il genelinde 10 bin ilkokul öğrencisine toplam 150 bin tohum dağıtılması planlanıyor.