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Ordu Belediyesi Kaldırım Çalışmalarına Devam Ediyor

Ordu Belediyesi Kaldırım Çalışmalarına Devam Ediyor
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini artırmak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla 2019'dan bu yana 280 bin metrekare alanı kaldırım ile buluşturdu. Ekipler, 19 ilçede modern ve konforlu kaldırım çalışmaları yaparak asfaltın yanı sıra begonit taş ve baskı beton uygulamalarıyla estetik görünüm kazandırıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiği ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde ulaşım alanında kaydedilen başarılı çalışmaların yanı sıra diğer yandan kaldırım çalışmalarının ara vermeden sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2019 yılından bu yana 280 bin metrekare alanı kaldırım ile buluşturan ekiplerin, şehri modern görünüme kavuşturduğu aktarılarak, "Bu kapsamda 19 ilçede görev alan ekipler, konfor ile buluşturdukları yollarda yaya güvenliğini sağlamak amacıyla da kaldırım çalışmaları yapıyor. İlçelerde ihtiyaca göre begonit taş ile estetik görünüm kazandıran ekipler yine baskı beton uygulamasıyla da konforu artıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin yine eskiyen ve yıpranan kaldırımlarda çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, tespit edilen alanlarda onarım çalışması başlatan ekiplerin, yeni bir görünüm kazandırdığı vurgulandı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ihtiyaç bulunan alanlarda kaldırım çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

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