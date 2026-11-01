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Ordu Akkuş'ta ormanda kaybolan yaşlı adam jandarma ve itfaiye ekiplerince bulundu

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Ordu Akkuş'ta ormanda kaybolan yaşlı adam jandarma ve itfaiye ekiplerince bulundu
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Ordu Akkuş'ta mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam, jandarma ve itfaiye ekiplerinin aramasıyla bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam, kontrol amacıyla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından taburcu edildi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam, jandarma ve itfaiye ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı Gökçebayır Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Karabay (65) sabah saatlerinde mantar toplamak amacıyla Höben mevkisindeki ormanlık alana gitti.

Yolunu kaybeden yaşlı adama ulaşamayan yakınları durumu jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama başlatan ekipler Ahmet Karabay'a ormanlık alanda ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karabay, kontrol amacıyla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam kontrollerin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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