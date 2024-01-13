Oramiral Tatlıoğlu, Orgeneral Bayraktaroğlu ve Orgeneral Kadıoğlu, yaralanan askerleri ziyaret etti
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Pençe-Kilit HarekAtı bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.
ANKARA(DHA)