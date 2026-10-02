Haberler

OpenAI, hassas bilgi kullanımı nedeniyle 3 çalışanın işine son verildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBC'ye konuşan OpenAI sözcüsü, 3 çalışanın hassas bilgileri şirketin prosedürlerinin dışında hatalı kullanarak politikaları ihlal ettiği gerekçesiyle işine son verildiğini bildirdi. Açıklamada, bu kişilerin çalışmalar için gerekli güveni zedelediği de belirtildi.

OpenAI'ın, yapay zeka modellerini analiz eden başka bir kuruluşa ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere "hassas bilgileri hatalı kullandıkları" gerekçesiyle 3 çalışanının işine son verdiği bildirildi.

BBC'ye konuşan ismi paylaşılmayan OpenAI sözcüsü, kurumun işten çıkardığı kişilerle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Soruşturmamız, bu kişilerin hassas bilgileri şirketin belirlenmiş prosedürlerinin dışında hatalı kullandığını, politikalarımızı ihlal ettiğini ve çalışmalarımız için gerekli olan güveni zedelediğini doğruladı." ifadesine yer verildi.

"Hassas şirket bilgilerine erişim ve bunları kullanma konusundaki politikaları ihlal ettikleri için 3 kişinin işten çıkarıldığı" belirtilen açıklamada, işlerine son verilen bu kişilerle ilgili başka bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Kapısında kuyruk oluşan ünlü pideci, at ve eşek eti kullanmış

Kapısında kuyruk oluşan ünlü pideci, at ve eşek eti kullanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezayir, orman yangını çıkaranlara idam cezası getirmeye hazırlanıyor

Ülkenin gündeminde bu var: Orman yakanlara idam geliyor

LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı

24 saatte ikinci zam geldi! Tabeladaki rakamı gören bir daha baktı
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı

Kırmızı ışıkta beklerken fiyatını uygun bulunca yolculara ısmarladı
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda
Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü