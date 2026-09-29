OpenAI, güvenlik endişeleri nedeniyle GPT-6.1 Astra'nın çıkışını erteledi

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ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, yeni "GPT-6.1 Astra" yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesini "güvenlik açıkları" nedeniyle ertelediğini açıkladı.

OpenAI'dan, "GPT-6.1 Astra" modeline ilişkin açıklama yapıldı.

Bünyesindeki araştırmacıların taşıdığı güvenlik endişeleri nedeniyle yeni "GPT-6.1 Astra" modelinin çıkışının ertelendiği duyurulan açıklamada, modelin görevleri tamamlama konusunda "daha ısrarcı bir yapı kazandığı" ancak bu kapasitenin "yetkisiz davranış riskine karşı dengelenmesi gerektiği" kaydedildi.

"Güvenlik ve uyumluluk konusunda son derece yüksek standartlara sahibiz." ifadesi kullanılan açıklamada, yeni sürümün, beklenen standartları tam karşılayamadığı belirtildi.

Yeni modelin internette kendi başına gezinme, yazılımları otonom şekilde çalıştırma ve karmaşık operasyonları yürütebilme kapasitelerine sahip bir sistem olması bekleniyordu.

ABD basınında yer alan haberlerde, teknoloji şirketlerine yapay zeka modellerinin "kötüye kullanımına karşı hesap verebilir olmaları" yönünde çağrılar yapıldığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA