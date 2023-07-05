Onur Şener'in öldürülmesi davasında 2 sanığa hapis cezası

Müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında öldürülmesi davasında, İlker Karakaş ve Ali Gündüz 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise beraat etti.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında öldürülmesi ile ilgili davada, sanıklardan İlker Karakaş ve Ali Gündüz 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, diğer sanıklar Jale Erberk, Semih Soyalp ve Gözde Gündüz'ün ise beraatine karar verdi.

Müzisyen Onur Şener'in 2 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da sahne aldığı eğlence mekanında öldürülmesi ilgili üçü tutuklu beş kişinin 'canavarca hisle öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

Duruşmayı, Onur Şener'in ve sanıkların yakınlarıyla birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da izledi.

SAVCILIK, İLKER KARAKAŞ VE ALİ GÜNDÜZ İÇİN MÜEBBET İSTEMİŞTİ

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, tutuklu sanıklar İlker Karakaş ile Ali Gündüz'ün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, yine tutuklu sanık Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in beraatlerini talep etmişti.

Sanıklar, bugünkü duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, sanıklardan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün 'kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına; Jale Erberk, Semih Soyalp ve Gözde Gündüz'ün beraatine karar verdi.