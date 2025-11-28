Onur Dilber, 28 Şubat İlkokulu'nu Ziyaret Etti
TRT1'deki 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde 'Gezep' karakterini canlandıran sanatçı Onur Dilber, 28 Şubat İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilere sevgi gönderip, misafirperverlikleri için teşekkür etti.
TRT1'de yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde "Gezep" karakterini canlandıran Dilber, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden Dilber, ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Sizleri seviyorum. İdareci ve öğretmenlerimizin misafirperverliklerine de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir zaman daha uzun bir süre görüşme imkanımız olur." dedi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel