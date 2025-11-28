Onur Dilber, 28 Şubat İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Sanatçı Onur Dilber, 28 Şubat İlkokuluna ziyarette bulundu.

TRT1'de yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde "Gezep" karakterini canlandıran Dilber, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Dilber, ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Sizleri seviyorum. İdareci ve öğretmenlerimizin misafirperverliklerine de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir zaman daha uzun bir süre görüşme imkanımız olur." dedi.