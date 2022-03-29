Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim (2)

SAMSUN (DHA) - TBB'DEN AÇIKLAMA

Samsun'da, Onur Anıtı'na saldıran kuzenlerin yargılandığı duruşma sonrası Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, beraberinde Samsun, Ordu ve Giresun baro başkanları ile basın açıklaması yaptı. Anıt önünde açıklamada bulunan Sağkan, "Sanık bir maddenin etkisi altında bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini, yaptıklarının tam olarak bilincinde olmadıklarını ancak bunun arkasında bir başka unsur aranmaması gerektiği yönünde savunmalarını ortaya koydu. Tabi ki şunu biliyoruz. Bizim ceza sistemimizde ihtiyari madde kullanımının cezasızlığa sebebiyet vermeyeceğini biliyoruz. Kişiler yaptıklarının sonucuna katlanmak durumunda ancak tüm bu gelişmelere rağmen mahkemelerin bizlerin yaptığı bu saldırının arka planının araştırılması yönündeki savunmaları belli ölçüde var ettiğini görmek ve ara kararına cumhuriyet savcılığında bu konuda başka soruşturma olup olmadığının sorulması, yapılıp yapılmayacağının sorulması yönünde tesis ettiği ara kararın kıymetli olduğu düşüncesindeyim" dedi.

Avukatlar, yapılan basın açıklamasının ardından Onur Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.