OMÜ ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Yeşilay Samsun Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele ve halk sağlığı çalışmalarını güçlendirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele alanlarında akademik destek sağlanması, öğrencilere staj imkanları sunulması, farkındalık eğitimleri düzenlenmesi ve psikososyal destek süreçlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

Ayrıca taraflar bağımlılıkla mücadelede bilimsel ve toplumsal boyutta ortak projeler geliştirecek.