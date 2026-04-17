On binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı

On binlerce Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescidi-i Aksa'da cuma namazı kıldı.

İsrail'in İran'a saldırıları bahane ederek 41 gün kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa, geçen hafta açılmasının ardından, ikinci cuma namazında da Filistinlilerin akınına uğradı.

Eski Şehir bölgesinin ve Mescid-i Aksa'nın girişinde bazı kısımlara demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, namaza gelen bazı Filistinlileri durdurarak kimlik kontrolü yaptıktan sonra Aksa'ya girişini engelleyerek, geri çevirdi.

Statükoya aykırı bir biçimde İsrail polisinin, yine Mescid-i Aksa'ya girdiği, Kubbetü's-Sahra'nın hemen önü dahil, Harem-i Şerif'in çeşitli noktalarına kalabalık gruplar halinde konuşlandığı görüldü.

İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek aynı gün Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı.

İsrail'in yasaklaması nedeniyle Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967'den bu yana ilk kez Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı da kılınamamış, İsrail polisi, o dönemde Mescid-i Aksa'ya yakın bölgelerde teravih ve Bayram Namazı kılmak isteyen Filistinlilere saldırmıştı.

ABD ile İran arasında geçici ateşkese varılmasının ardından Mescid-i Aksa geçen hafta açılmış, 100 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmıştı.

Öte yandan fanatik Yahudilerin, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya, statükoya aykırı baskınları sürüyor.