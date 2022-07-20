Ömer Fethi Gürer: "Bitkisel Zararlılarla Mücadele Artırılmalı ve Bilinçli Tarıma Yönelik Çalışmalar da Genişletilmelidir"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayçiçeği tarlalarındaki tırtıl istilasıyla ilgili "Gıda güvencesini sağlayan gıdanın üretim aşamasında başlayan doğru ve düzenli üretimi bu bağlamda Trakya'daki tırtıl salgını üreticilere daha çok desteğin verilmesi gerektiği ve sorunun çözümünün de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sıkı kontrol ve takibinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Mutlak suretle 619'u saptanmış bitkisel zararlılarla mücadeleler artırılmalı ve bu konuda bilinçli tarıma yönelik çalışmalar da daha kapsamlı olarak genişletilmelidir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önce Trakya Bölgesi'nde ardından da Anadolu illerindeki ayçiçeği tarlalarında görülmeye başlayan tırtıl istilasının neden olabileceği olumsuzluklara karşı yetkilileri uyardı. Gürer, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"619 ZARARLI BİTKİSEL ÜRETİM İÇİN SORUN OLUŞTURUYOR"

"Çiftçi girdi maliyetleri ile üretimde zorlanırken iklim değişiklikleri de çiftçinin verim kaybını önemli biçimde etkiliyor. Son günlerde Trakya'da görülen, özellikle ayçiçeğine zarar veren tırtıl istilası önümüzdeki süreçte olabileceklerin habercisi. 619 zararlı, bitkisel üretim için sorun oluşturuyor. Bu zararlılar dönem dönem bulundukları bölgede büyük ürün kayıplarına neden oluyor. Süne zararlısı daha önce kamu eliyle mücadele edilirken çiftçilere bırakılmasının ileride yaratacağı sıkıntılar da olabilir.

"İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ NEDENİYLE BAZI ZARARLILARIN POPÜLASYONUNDA ARTIŞ YAŞANIRKEN BUNLARA KARŞI YETERLİ MÜCADELE İLAÇLARININ OLMAMASI DA FARKLI SORUNLARIN HIZLA YAYILMASINA NEDEN OLUYOR"

Güneydoğu'da çekirge istilası, Çukurova'da, Akdeniz'de Akdeniz sineğinin bahçe ürünlerine verdiği başta narenciye olmak üzere zarar, domates güvesinin Antalya bölgesindeki üreticinin başına bela olması gelecekte bitkisel üretimdeki sıkıntıların önemli habercisi. İklim değişiklikleri nedeniyle bazı zararlıların popülasyonunda artış yaşanırken bunlara karşı yeterli mücadele ilaçlarının olmaması da farklı sorunların hızla yayılmasına neden oluyor. Ayrıca tarım zehirlerinin kullanılırken dikkat edilmemesi durumunda doğaya verdiği zararlar da dikkate alındığında tarımın çok yönlü sorunlarının çözümü için bilginin ve bilimselliğin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

"619'U SAPTANMIŞ BİTKİSEL ZARARLILARLA MÜCADELE ARTIRILMALI VE BİLİNÇLİ TARIMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DA GENİŞLETİLMELİDİR"

Gıda güvencesini sağlayan gıdanın üretim aşamasında başlayan doğru ve düzenli üretimi bu bağlamda Trakya'daki tırtıl salgını üreticilere daha çok desteğin verilmesi gerektiği ve sorunun çözümünün de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sıkı kontrol ve takibinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Çiftçimiz ürettiğinden kazanamıyor, ayrıca oluşan bitkisel kayıpları nedeniyle de sıkıntıları katlıyor. Mutlak suretle 619'u saptanmış bitkisel zararlılarla mücadeleler artırılmalı ve bu konuda bilinçli tarıma yönelik çalışmalar da daha kapsamlı olarak genişletilmelidir."

ANKA / Güncel