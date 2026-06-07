AK Parti Sözcüsü Çelik: Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal Medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı