Ömer Atakan'ın "Fragments of Collective Memory" sergisi 28 Mart'ta açılacak

Sanatçı Ömer Atakan, dördüncü kişisel sergisi 'Fragments of Collective Memory' ile sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Çiğdem Özdemir'in üstlendiği sergi, 28 Mart-18 Nisan tarihleri arasında Chi Art Gallery'de ziyaretçileri bekleyecek.

Sanatçı Ömer Atakan, dördüncü kişisel sergisi "Fragments of Collective Memory" ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Küratörlüğünü Çiğdem Özdemir'in üstlendiği sergi, 28 Mart-18 Nisan'da Chi Art Gallery'de ziyarete açık olacak.

Sanatsal üretimini İstanbul ve Paris merkezli olarak sürdüren Atakan, sergide bireysel ve kolektif hafızanın görsel katmanlarını araştıran bir anlatı sunuyor.

Sergide yer alan 14 eser, Atakan'ın yüzeyi yalnızca bir resim alanı olarak değil, imgelerin katman katman yerleştiği, kesiştiği ve yeniden bağlandığı mimari bir yapı olarak ele aldığı yaklaşımı yansıtıyor.

Ömer Atakan hakkında

İstanbul'da 1970'te doğan Ömer Atakan, Saint-Joseph Lisesinden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde eğitim gördü. Yüksek lisansını University of California'da tamamlayan sanatçı, uzun yıllar mimarlık alanında çalıştıktan sonra üretimini resim ve görsel hikaye anlatımına yönlendirdi.

Çoğunlukla ağır gramajlı kağıt üzerinde çalışan sanatçı, kurşun kalem, mürekkep, marker, pastel ve akrilik gibi farklı teknikleri bir arada kullanıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
