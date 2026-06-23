Haberler

Erzurum'da eşinin kullandığı traktörün çarptığı kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kocasının kullandığı traktörün çarptığı Latife Tokgöz (60) ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kocasının kullandığı traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kenan Tokgöz'ün (61) kullandığı 25 ABJ 324 plakalı traktör, kırsal Aşağıkumlu Mahallesi'nde eşi Latife Tokgöz'e (60) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Latife Tokgöz, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Talha Koca
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

Mansur Yavaş detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin

Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 71 kişi hastanelik oldu

Yemeği yiyen hastaneye koştu! Acil servisler doldu taştı

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü

Kan donduran ihmal: Arabada unutulan iki kardeşten acı haber