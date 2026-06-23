Erzurum'da eşinin kullandığı traktörün çarptığı kadın öldü
Erzurum'un Oltu ilçesinde, kocasının kullandığı traktörün çarptığı Latife Tokgöz (60) ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Erzurum'un Oltu ilçesinde, kocasının kullandığı traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kenan Tokgöz'ün (61) kullandığı 25 ABJ 324 plakalı traktör, kırsal Aşağıkumlu Mahallesi'nde eşi Latife Tokgöz'e (60) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Latife Tokgöz, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Talha Koca