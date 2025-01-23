Oltu'da Otomobil Devrildi: Karı Koca Yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde Gülten Akay'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı.
Gülten Akay (50) idaresindeki 25 AAH 807 plakalı otomobil, Oltu ilçesinin Tuzla Mahallesi kırsalında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki kocası Burhan Akay (60), ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel