Oltu'da Öğrenciler Dünya Temizlik Günü'nde Sokakları Temizledi

ERZURUM'un Oltu ilçesinde öğrenciler, Dünya Temizlik Günü'nde sokaklardaki sigara izmaritleri ile çöpleri topladı. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, etkinlik sonrası öğrencilere meyve suyu ve kek ikram etti.

Oltu Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle temizlik kampanyası düzenledi. Belediye personeli, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler cadde ve sokakları temizledi. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ile ilçe protokolünün katıldığı etkinlikte; Ziyabey Caddesi, Osman Ayyıldız Caddesi, Yürüyüş Yolu, Efkan Ala Kültür Merkezi ve Belediye Sosyal Tesisleri güzergahındaki çöpler ve sigara izmaritleri toplandı. Etkinlik sırasında öğrenciler, çevreyi kirleten vatandaşlara da uyarılarda bulunarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Temizlik kampanyası sonunda Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, öğrencilere meyve suyu ve kek, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz ise dondurma ikram etti.

'EN GÜZEL TEMİZLİK, KİRLETMEMEKTİR'

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Dünya Temizlik Günü sebebiyle sadece temizlik yapmakla kalmadık, aynı zamanda 'En güzel temizlik kirletmemektir' anlayışıyla çocuklarımızla birlikte bir temizlik hareketi başlattık. Maksadımız, toplumda çevre bilinci oluşturmak. İnşallah herkes bu konuda üzerine düşeni yapar ve temiz bir çevre, temiz bir ilçe ve çocuklarımız için temiz bir gelecek inşa ederiz" dedi.