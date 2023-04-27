Okulun 2'nci kattaki penceresinden düşen liseli Ege, ağır yaralandı

ORDU'nun Ünye ilçesinde lise öğrencisi Ege Ö. (16), okulun 2'nci katındaki penceresinden düşüp, ağır yaralandı.

Ünye Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ege Ö., henüz bilinmeyen bir neden dolayı okulunun 2'nci katındaki penceresinden boşluğa düştü. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralan Ege Ö.'yü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.