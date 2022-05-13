OKULA GİDERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI MESUT YARALANDI - Haberler

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OKULA GİDERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI MESUT YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'da evden çıkıp, okuluna giden 5'inci sınıf öğrencisi Mesut Şahin (12), yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

AKSARAY'da evden çıkıp, okuluna giden 5'inci sınıf öğrencisi Mesut Şahin (12), yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2410 sokakta meydana geldi. Evinden çıkıp okuluna giden Hacı Cevriye Ortaokulu öğrencisi Mesut Şahin, yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Yılmaz (42) yönetimindeki 68 ED 844 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Yılmaz yaralandı. Yaralı, öğrenci çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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