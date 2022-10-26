OKUL SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 17 YARALI Güncel Haberler KONYA'da bir koleje öğrenci taşıyan okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı. KONYA'da bir koleje öğrenci taşıyan okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Edipoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Gürel idaresindeki 42 C 0238 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, iddiaya göre ara yoldan caddeye çıktığı sırada İrfan Mercan yönetimindeki 38 AK 820 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle okul servisi devrildi. Serviste bulunan 14'ü öğrenci, 1 servis görevlisi ile sürücüler yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mehmet Gürel Selçuklu Güncel Haberler

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