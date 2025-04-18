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Okul Bahçesine Giren Karaca, Öğrencileri Korkuttu

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Düzce'nin Çilimli ilçesindeki Topçular İlkokulu bahçesine giren bir karaca, teneffüste olan öğrencilerin sesinden ürkerek kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde okul bahçesine giren karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçedeki Topçular İlkokulu bahçesine karaca girdi.

O sırada teneffüste olan öğrencilerin sesinden ürken hayvan, bahçenin istinat duvarının dibinde bir süre bekledikten sonra duvardan atlayarak kaçtı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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