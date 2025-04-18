Okul Bahçesine Giren Karaca, Öğrencileri Korkuttu

Düzce'nin Çilimli ilçesinde okul bahçesine giren karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçedeki Topçular İlkokulu bahçesine karaca girdi.

O sırada teneffüste olan öğrencilerin sesinden ürken hayvan, bahçenin istinat duvarının dibinde bir süre bekledikten sonra duvardan atlayarak kaçtı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.