Okul Bahçesine Giren Karaca, Öğrencileri Korkuttu
Düzce'nin Çilimli ilçesindeki Topçular İlkokulu bahçesine giren bir karaca, teneffüste olan öğrencilerin sesinden ürkerek kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde okul bahçesine giren karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçedeki Topçular İlkokulu bahçesine karaca girdi.
O sırada teneffüste olan öğrencilerin sesinden ürken hayvan, bahçenin istinat duvarının dibinde bir süre bekledikten sonra duvardan atlayarak kaçtı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel