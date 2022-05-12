Oğuzlar ilçesinde vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çorum'un Oğuzlar Belediyesi, ilçe halkına sebze fidesi dağıttı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 100. Yıl Atatürk Parkı'nda bir araya geldiği vatandaşlara, domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıttı.

Yıldırım ayrıca, Engelliler Haftası nedeniyle bazı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, fide verdi.

Ceviziyle meşhur Oğuzlar'ın tarım alanında öne çıktığını ifade eden Yıldırım, "Tarım potansiyelimizi artırmak istiyoruz. İlçemizde tarımsal çeşitliliği sağlamak ve Oğuzlar halkına tarımsal üretim konusunda destek olmak amacıyla fidelerimizi dağıttık. Tarımsal alanda yol ve su konusunda çalışma yapıyoruz. İlçemiz ceviz üretiminde yılda 3 bin ton üretim gerçekleştirerek Türkiye'nin beşinci büyük ceviz üreticisidir." dedi.

Vatandaşlardan, aldıkları fideleri ekip, gelecek yıllarda da kullanmak üzere çoğaltmalarını isteyen Yıldırım, "Bu fideleri çarşıdan, pazardan almak yerine üreticisi olabilirsiniz. Tarımsal üretimin birilerinin rantı haline gelip ülke ekonomisinin ve halkın zor duruma sokulmaya çalışıldığı bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması' çağrısı üzerine biz de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.