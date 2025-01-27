Öğretmenler Arası Rekabet: Üniversite Sınavında Başarı İçin Yarışıyorlar

Konya'da girdikleri iddia üzerine sınava hazırlanarak üniversiteyi kazanan mesai arkadaşı iki öğretmen, rekabeti aynı okulda devam ettirecek.

Özel bir eğitim kurumunda matematik öğretmenliği yapan 49 yaşındaki Adnan Seven ile 37 yaşındaki Mevlüt Yıldırım'ın üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerinin rekabeti, iddia üzerine mesai arkadaşlarının da rekabetine dönüştü.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'ni kazanan arkadaşlardan Seven, geçen yıl iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi psikoloji bölümüne, Yıldırım ise bu yıl hukuk fakültesine tam burslu yerleşti.

Yeniden öğrenci sıralarına dönen ve bölümlerinden mezun olmayı hedefleyen öğretmenler, aynı kampüsü paylaşmanın heyecanını yaşıyor.

Bu iddiadan etkilenen ikilinin edebiyat öğretmeni arkadaşı da rekabete dahil olarak gelecek yıl aynı üniversiteyi kazanmak için sınava hazırlanmaya başladı.

"Öğrencilere örnek olalım derken rekabet ortamı doğdu"

Seven, AA muhabirine, 28 yıldır öğretmen olduğunu, yeniden öğrenciliğe dönmenin çok ilginç geldiğini söyledi.

Öğrencilere rol model olmak için üniversite sınavına katılmaya karar verdiklerini, sürecin zamanla tatlı bir rekabete dönüştüğünü belirten Seven, şunları kaydetti:

"Ben tam burslu olarak psikoloji bölümüne yerleştim. Sonrasında arkadaşlarım da 'Biz de seni yakalarız, biz de senin peşinden geleceğiz.' dediler. Öğrencilere örnek olalım derken rekabet ortamı doğdu. Bizim bu rekabet sürecimizi öğrencilerimiz de takip etti. Bizi örnek alarak onlar da kendine motivasyon sağladı. Öğrencilerimiz, 'Demek ki biz de yapabiliriz.' dediler."

"Bu sefer öğrencilerimiz bizi gaza getirdi"

Matematik öğretmenliğini 14 yıldır sürdüren Yıldırım ise tekrar üniversiteli olmanın farklı bir heyecan yarattığını dile getirdi.

Öğrencilere, üniversite sınavının yaş kaç olursa olsun kazanılabileceğini göstermek istediğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi gaza getirmek için çeşitli yöntemler kullanabiliyoruz. Bu sefer öğrencilerimiz bizi gaza getirdi. 'Adnan öğretmenimiz üniversiteyi kazanmış, siz de yapabilir misiniz?' dediklerinde ben de denemek, denerken de öğrencilere örnek olmak istedim. Hukuk fakültesine tam burslu yerleştim. Zor bölüm. Bazen derslere katılamasam da uzaktan eğitimle telafi etmeye çalışıyorum. Sınavlarımız zor oluyor ama bitirilemeyecek bir bölüm değil."

Rekabete bir arkadaşları daha katıldı

Edebiyat öğretmeni Caner Şahin Şimşek de arkadaşlarının rekabetine dahil olduğunu belirterek, "Aslında ben 2015'te yine sınava girip KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesini tam burslu kazanmıştım ama öğrencilerimiz 'Önümüze geçmeyin, bize engel olmayın' deyince kayıt yaptırmamıştım. Arkadaşlarımın bu rekabetine tanık olduktan sonra önümüzdeki yıl için ben de sınava gireceğim. İkisinden de yüksek puan alıp yerleşeceğim. Bu konuda iddialıyım." diye konuştu.